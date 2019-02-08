شكرا لقرائتكم سامر عبّود مديراً تنفيذيا ً إقليمياً لـ«ميماك أوجلفي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 8 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 21:45

عيّنت ميماك أوجلفي، الشركة الرائدة إقليمياً في عالم الإعلانات والتسويق، سامر عبّود مديراً تنفيذياً إقليمياً جديداً لمكاتبها في السعودية ولبنان والعراق. وتندرج ترقية عبّود الذي أمضى ثماني سنوات في أوجلفي، في إطار التحوّل الثوري الذي تشهده الشركة على مستوى العالم حالياً المسمّى «الفصل الجديد». كما تتزامن مع تركيز جهود الوكالة إقليمياً على هذه الأسواق الواعدة.



وسيتولّى سامر عبّود بموجب منصبه الجديد مهمّة توحيد الجهود في مكاتب الشركة في جدة والرياض وبيروت وبغداد وتوجيهها. وتضاف هذه الخطوة إلى سجل نجاحات أوجلفي في ترسيخ منهج جديد وجريء للقطاع ككلّ من خلال بناء مجموعة متكاملة من الحلول الإبداعية، فالهدف النهائي من هذا التحوّل هو تقديم خدمات تسويق عصرية بشكل أكثر فعالية وكفاءة تلبّي احتياجات شبكة المكاتب برمتها.

يذكر أن سامر عبّود سيساهم في دعم كلِّ من نائب المدير التنفيذي في المملكة العربية السعودية والمدير العام في لبنان في تنفيذ مهامّهما حيث يرفعان تقاريرهما مباشرة إليه. وسيوظّف المدراء الثلاثة خبرتهم التراكمية ودرايتهم العميقة لتعزيز وترسيخ مكانة «أوجلفي» كشركة استشارات رائدة في عالم الإعلان والتسويق على المستوى الإقليمي، مما يضمن تحقيق الوكالة العالمية طموحها الأسمى وهو أن «تحتلّ العلامات التجارية الحيّز الذي تستحقّه».