شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يقفز أكثر من 4% مع انتعاش أسعار معظم العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من4% بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ، مع تمسك الأسعار بالتداول أعلى حاجز 100$ ، بالإضافة إلى انتعاش أسعار معظم العملات الكبرى بالسوق الرقمية.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 11:55 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 107.45$ بارتفاع قدره 4.26$ بنسبة 4.1%،حيث سعر الافتتاح عند 103.19$ ،وسجلت أعلى مستوي عند 108.20$ ،وأدنى سعر عند 102.38$.

حقق الايثريوم يوم الخميس ارتفاعا هامشيا بلغ 0.1% ، بعدما سجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 100$ لكل وحدة ايثريوم.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 114 مليار$ ،بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات مستوي 111 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

انخفض الايثريوم لأدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند100$ ، وسط تجدد عمليات البيع المفتوحة فى السوق الرقمية ، لكن وتيرة البيع هذه المرة أقل حدة عن ذي قبل ، مع اقتراب الأسعار من مستويات حرجة.

انتعشت أسعار معظم العملات الكبرى بالسوق ، فى علامة على تحسن مفاجئ فى مستويات الطلب الاستثماري ، وقد تكون علامة على اقتربت انتهاء مرحلة البحث عن القاع ، لكن السوق بحاجة إلى مزيد من الصعود فى الأسعار حتى يتم تأكيد هذا الأمر.