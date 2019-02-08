شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار فى أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل
واستقر سعر اونصة الذهب خلال تعاملات اليوم عند 1309.24 دولار للأونصة ,في حين لم تسجل العقود الأمريكية الآجلة للذهب أي تغيرًا يذكر لتبقى عند 1313.20 دولار للاونصة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر اونصة الفضة 0.2 بالمئة إلى 15.68 دولار للاونصة، وفي حين هبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 793 دولارا للاونصة.
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