شكرا لقرائتكم خبر عن رنامج تدريب ياباني لـ 100 مهندس من 25 شركة صناعية والان نبدء بالتفاصيل

نظمت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومنظمة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الياباني (SMRJ) ، والمعهد الياباني لرفع كفاءة المصانع (JIPM) ، ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME) ، برنامجًا تدريبيًا صناعيًا للمهندسين من الكفاءات السعودية العاملين في المصانع وخطوط الإنتاج، استضافته الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

ويعد البرنامج، الذي شارك فيه أكثر من 100 مهندس سعودي يمثلون نحو 25 شركة صناعية، داعمًا ومساهمًا في تطوير ودعم المنشآت الصناعية والكفاءات السعودية الشابة تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 وبجهود مشتركة مع الشريك الاستراتيجي للمملكة (اليابان).

وقد شمل البرنامج التدريبي دورتين في مجالي "إدارة كفاءة الإنتاج"، و"تطوير مراقبة الجودة" في الرياض والدمام، وشمل التدريب تطبيقات عملية مكثفة على خلاف الدورات الاعتيادية.