شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأعلى لها في سبعة أشهر متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار لأول مرة في سبعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ التاسع من تموز/يوليو الماضي متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي ليعكس إنهائه لأطول مسيرات مكاسب يوميه له منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وذلك في ظلال تجدد المخاوف التي تنتاب المستثمرين حيال التوترات والمحادثات التجارية بين واشنطون وبكين والقلق حيال آفاق النمو الاقتصادي.

في تمام الساعة 05:10 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.34% لتتداول حالياً عند 15.68$ للأونصة موضحة استأنف ارتدادها من الأعلى لها في سبعة أشهر مقارنة مع الافتتاحية عند 15.74$ للأونصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 96.57 مقارنة بالافتتاحية عند 96.60.

هذا وقد تابعنا أمس الخميس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه لا ينتوي الاجتماع بنظيره الرئيس الصيني شي جينبينج قبل الموعد النهائي للهدنة التجارية في مطلع آذار/مارس للتوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا والصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً، مما جدد القلق حيال اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، ويأتي ذلك على أعتاب زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتايزر لبكين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس خفض المفوضية الأوروبية توقعاتها لوتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني أكبر شريك تجاري للمنطقة وسط التوترات التجارية العالمية ومخاطر خروج بريطانيا بشكل غير منظم من الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك قبل أن نشهد خفض محافظ بنك انجلترا مارك كارني توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد الملكي البريطاني لهذا العام لأدنى وتيرة في عقد من الزمان، مع أرجاءه ذلك للأسباب ذاتها.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين بالأمس عن كونها تتوقع أن تكون الخطوة المقبلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة هي الخفض وبالأخص في حالة تسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ضرر بالاقتصاد الأمريكي، موضحة أن قرار خفض الفائدة سيكون متاحاً في تلك الحالة، ومضيفة أنه في حالة تنامي الضرر فأن الاحتياطي الفيدرالي سيعود لسياسات التخفيف الكمي مجدداً.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك أن اللجنة ستتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية، موضحاً أن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية.