شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين مستقر – تحليل - 08-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الداش كوين بالتذبذب حول مستوى 67.28 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، ليبقى الضغط السلبي المتوقع قائماً للفترة القادمة، بانتظار استئناف الميل الهابط الذي يستهدف مستوى 56.21 كمحطة تالية، بينما يمثل اختراق 67.28 مفتاح أول لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 74.12 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط