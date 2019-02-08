شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم في مسار ضيق – تحليل - 08-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر الإيثريوم الأخيرة، والذي يحافظ على ثباته دون مستوى 116.50 الذي يمثّل الشرط الرئيسي لاستمرار السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 100.00 وتمتد إلى 83.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 116.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط