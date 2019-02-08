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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحافظ على أرضية الدعم – تحليل - 08-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الفرنك على ثباته فوق مستوى 0.9990، ونلاحظ أن السعر ينتظم داخل قناة صاعدة تظهر بالصورة، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1.0070 ثم 1.0128.
المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المقترح، بينما كسر 0.9990 سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9990 والمقاومة 1.0100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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