شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 08-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية جديدة يوم أمس ليتحرك نحو هدفنا السلبي المنتظر عند 0.7000، ليبقى الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى اللحظي، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر نحو 0.6930 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات دون 0.7170 شرط أساسي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط