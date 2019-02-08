سعر عقود خام برنت يستأنف الانخفاض – تحليل - 08-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر عقود خام برنت تداولاته السلبية بشكل قوي يوم أمس ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 ويستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 59.55.
إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف الانخفاض المقترح، مع التذكير بأن الثبات دون 63.10 يمثل شرط مهم لاستمرار السيناريو السلبي المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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