شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 08-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة قرب مستوى 15.62، ويقع السعر تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار كسر المستوى المذكور لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط الذي يستهدف زيارة مستوى 15.22 كمحطة تالية. مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة سلبية تدعم الانخفاض المقترح، والذي يشترط استمراره الثبات دون مستوى 16.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.40 والمقاومة 15.80 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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