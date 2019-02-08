شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار مع القلق حيال التجارة وأفاق النمو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد أسوء أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في سبعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً ومع حالة القلق حيال التوترات التجارية وأفاق النمو العالمي والتي قد تنعكس سلباً على الطلب العالمي للنفط.

وفي تمام الساعة 04:25 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 آذار/مارس 0.74% لتتداول عند مستويات 52.22$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.59$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 آذار/مارس 0.67% لتتداول عند 61.21$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.60$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 96.56 مقارنة بالافتتاحية عند 96.60.

هذا وقد تابعنا أمس الخميس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه لا ينتوي الاجتماع بنظيره الرئيس الصيني شي جينبينج قبل الموعد النهائي للهدنة التجارية في مطلع آذار/مارس للتوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا والصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً، مما جدد القلق حيال اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، ويأتي ذلك على أعتاب زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتايزر لبكين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا أمس الخميس خفض المفوضية الأوروبية توقعاتها لوتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني أكبر شريك تجاري للمنطقة في ظلال التوترات التجارية بين بكين وواشنطون ووسط مخاطر خروج بريطانيا بشكل غير منظم من الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك قبل نحو ساعتين من خفض محافظ بنك انجلترا مارك كارني توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد الملكي البريطاني لهذا العام لأدنى وتيرة في عقد من الزمان، مع أرجاءه ذلك للأسباب ذاتها.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأنه قد يتم مناقشة التعاون الدائم بين منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً خلال اجتماع نيسان/أبريل القادم، وذلك عن طريق وضع ميثاق يتضمن الخطوط العريضة لشكل التعاون الدائم بين الأعضاء، ويذكر أن أوبك وحلفائها ملتزمين حالياً باتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية النصف الأول من هذا العام للحد من تخمة المعروض النفطي العالمي وإعادة التوازن للأسواق.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا يوم الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الخام اتساع الفائض إلي 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في مطلع هذا الشهر مقابل 0.9 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، متوافقاً مع التوقعات، لنشهد ارتفع المخزونات إلى 447.2 مليون برميل، لتعد المخزونات بذلك 6% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.5 مليون برميل، لتظل المخزونات 5% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت 2.3 مليون برميل، لتظل المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

هذا وقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 15 منصة إلى إجمالي 847 منصة خلال الأسبوع المنقضي مع مطلع الشهر الجاري، موضحة أدنى مستوى لها منذ أيار/مايو الماضي، وجاء ذلك في أعقاب التقارير التي أفادت مؤخراً بأن الإنتاج الأمريكي للنفط استقر عند الأعلى له على الإطلاق عند 11.9 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي عن توقعاتها بارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري إلى مستوى قياسي جديد خلال هذا الشهر إلى نحو 8,179 ألف برميل يومياً، إلا أن تراجع منصات الحفر والتنقيب خلال الأسبوع الماضي يحد من تلك التوقعات، ويذكر أن الإنتاج النفطي للولايات المتحدة تخطي في 2018 كل من الإنتاج السعودي والروسي النفطي لتعد أمريكا أكبر منتج للنفط عالمياً.