شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العقود الآجلة لأسعار الذهب متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في سبعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 25 من نيسان/أبريل الماضي متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي ليعكس إنهائه لأطول مسيرات مكاسب يوميه له منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وذلك في ظلال تجدد المخاوف التي تنتاب المستثمرين حيال التوترات والمحادثات التجارية بين واشنطون وبكين والقلق حيال آفاق النمو الاقتصادي.

في تمام الساعة 03:37 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 نيسان/أبريل القادم 0.09% لتتداول حالياً عند 1,312.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,310.90$ للأونصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 96.58 مقارنة بالافتتاحية عند 96.60.

هذا وقد تابعنا أمس الخميس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه لا ينتوي الاجتماع بنظيره الرئيس الصيني شي جينبينج قبل الموعد النهائي للهدنة التجارية في مطلع آذار/مارس للتوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا والصين، مما جدد القلق حيال اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، ويأتي ذلك على أعتاب زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر لبكين الأسبوع المقبل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس خفض محافظ بنك انجلترا مارك كارني توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد الملكي البريطاني للعام الجاري لأدنى وتيرة في عقد من الزمان، مع أرجاءه ذلك لمخاطر خروج المملكة المتحدة بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال الآونة الأخيرة، وجاء ذلك عقب نحو ساعين من خفض المفوضية الأوروبية توقعاتها لوتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو للأسباب ذاتها.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين بالأمس عن كونها تتوقع أن تكون الخطوة المقبلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة هي الخفض وبالأخص في حالة تسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ضرر بالاقتصاد الأمريكي، موضحة أن قرار خفض الفائدة سيكون متاحاً في تلك الحالة، ومضيفة أنه في حالة تنامي الضرر فأن الاحتياطي الفيدرالي سيعود لسياسات التخفيف الكمي مجدداً.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك أن اللجنة ستتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية، موضحاً أن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

على الصعيد الأخر، فقد تطرقت إحصائيات مجلس الذهب العالمي الأسبوع الماضي لارتفاع مشتريات المصارف المركزية العالمية من الذهب خلال عام 2018 لأعلى مستوى لهم منذ عام 1967، حيث ارتفعت مشترياتهم إلى 651.5 طن متري بزيادة 74% عن ما كانت عليه في عام 2017 حينما بلغت 375 طن متري مع اتساع إقبال العديد من الدول على شراء المعدن الأصفر على رأسهم روسيا بواقع 274 طن متري والتي تفوقت على الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وتلهم كل من بولندا وكازاخستان.

وأفاد المجلس أن نسب الاستهلاك العالمي من الذهب ارتفعت خلال العام الماضي إلى 4,345.1 طن متري مقابل 4,159.9 طن متري في 2017، كما ارتفعت استثمارات التجزئة في السبائك والعملات الذهبية 4% إلى 1,090.2 طن متري بدعم زيادة الطلب الإيراني بواقع 222% إلى 62 طن متري، بينما استقر الطلب على المجوهرات قرابة 2,200 طن متري مع تعويض زيادة الاستهلاك في كل من الصين، الولايات المتحدة وروسيا لانخفاض الطلب من الشرق الأوسط والهند.

وفي المقابل انخفض الطلب من المؤسسات المالية بواقع 67% عن ما كانت عليه في 2017، وذلك حينما ارتفع المعروض العالمي من الذهب 1% إلى إجمالي 4,490.2 طن متري في 2018، ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار الذهب حققت الشهر الماضي رابع مكاسب شهرية لها على التوالي موضحة أطول مسيرات مكاسب شهرية لها منذ أواخر عام 2010 وذلك بعد أن أنهت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996.