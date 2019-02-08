شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي بصدد أسوء أداء أسبوعي في أكثر من عامين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي وليعد بصدد أول خسائر أسبوعية في ثلاثة أسابيع وأسوء أداء أسبوعي منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 أمام الدولار الأمريكي عقب الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك استراليا الاحتياطي في أخر جلسات الأسبوع وحديث رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جيمس بولارد حيال السياسة النقدية.

في تمام الساعة 02:39 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.45% إلى مستويات 0.7069 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7101 بعد أن حقق الزوج الأدنى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي عند 0.7061، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7105.

هذا وقد تابعنا الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك استرالي الاحتياطي عقب ساعات من إقرار محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي وصانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند 1.50% للاجتماع الثامن والعشرين على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع توقعات المحللين آنذاك.

ونود الإشارة لكون محافظ البنك المركزي الاسترالي لوي أعرب يوم الأربعاء خلال حديثه في نادي الصحافة الوطني لكون التوقعات حيال سعر الفائدة متوازنة بشكل موسع، ما تم تسعيره في الأسواق على أنه تعليقات حذرة من قبل محافظ الاحتياطي الاسترالي، حيث أفاد لوي أنه "خلال العام الماضي، كانت سيناريو أن الخطوة المقبلة للأعلى مرجحه على سيناريو أن الخطوة المقبلة خفض، واليوم الاحتمالات متوازنة بشكل معتدل".

وأفاد لوي آنذاك أنه إذا شهد سوق العمل الاسترالي المزيد من القوة والتشدد، فأنه قد ترتفع الفائدة، بينما أي ضعف في سوق العمل سوف يدفع بنك استراليا الاحتياطي لإعادة تقييم الوضع، الأمر الذي أثقل بشكل ملحوظ على أداء الدولار الاسترالي خلال الأسبوع الجاري ليعد بصدد أسوء أداء أسبوعي لها في أكثر من عامين أمام نظيره الدولار الأمريكي.