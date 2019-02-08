شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الاجتماعية» يدعم المنشآت الصغيرة بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

بحث المختصون في بنك التنمية الاجتماعية أوجه دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأفراد، وذلك خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية بمحافظة الخفجي أمس الأول، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال بالمحافظة، فيما يخدم رجال وسيدات الأعمال ويسهم في رفع آلية العمل خدمة للقطاعات المختلفة في الخفجي، كما تم استعراض مسارات الدعم المختلفة والفئات المستهدفة للدعم.

وتناول اللقاء، الذي عقد برئاسة نائب رئيس مجلس أعمال الخفجي محمد السبيعي، واستضاف رئيس قطاع المشاريع في بنك التنمية الاجتماعية بالدمام خالد الغامدي، ورئيس الائتمان والتمويل في البنك ناصر المطيري، الآراء والمقترحات من الطرفين، التي من شأنها الإسهام في تطوير آلية التواصل وتذليل التحديات، وتقديم الحلول المناسبة للعوائق التي قد تظهر في ميدان العمل.