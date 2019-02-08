شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الاجتماعية» يدعم المنشآت الصغيرة بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل
وتناول اللقاء، الذي عقد برئاسة نائب رئيس مجلس أعمال الخفجي محمد السبيعي، واستضاف رئيس قطاع المشاريع في بنك التنمية الاجتماعية بالدمام خالد الغامدي، ورئيس الائتمان والتمويل في البنك ناصر المطيري، الآراء والمقترحات من الطرفين، التي من شأنها الإسهام في تطوير آلية التواصل وتذليل التحديات، وتقديم الحلول المناسبة للعوائق التي قد تظهر في ميدان العمل.
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