شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة مشروع الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

ناقش الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية أمس رئاسة وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي وبحضور أعضاء المجلس من الجهات الحكومية مشروع تنظيم الهيئة ومشروع الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية وخطة عمل عام 2019، وتشكيل رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وتعيين الأمين العام للمجلس، بالإضافة لعدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

ويضم مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الذي يرأسه وزير التجارة والاستثمار، ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة النقل، ووزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء.