شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة مشروع الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية والان نبدء بالتفاصيل
ويضم مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الذي يرأسه وزير التجارة والاستثمار، ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة النقل، ووزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
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