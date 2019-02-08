شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق أحمر للأسواق المحلية بعد سلسلة ارتفاعات طفيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

رضخت المؤشرات العامة في جلسة نهاية الأسبوع لضغوط من عمليات البيع أوقفت سلسلة الارتفاعات، لتستقر في المنطقة الحمراء، مع إغلاق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع هامشي بلغ 0.56%، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.60%، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل عمليات شراء المستثمرين الأجانب من غير العرب والتي بلغت نحو 53 مليون درهم، كمحصلة شراء.

وصلت السيولة في السوقين إلى 380 مليون درهم، بتداول 156.3 مليون سهم، نفذت في 4171 صفقة، حيث شهد سوق دبي 231.7 مليون درهم، بتداول 130.5 مليون سهم، فيما شهد سوق أبوظبي 148.3 مليون درهم، بتداول 25.8 مليون سهم.

وفقد مؤشر سوق دبي المالي 14 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.56%، ليغلق عند مستوى 2542.67 نقطة، وسط ضغوط قوية من تراجع الأسهم القيادية في معظم القطاعات وخاصة قطاعي العقار والاستثمار، فيما ساهم ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» في تقليل تأثير التراجعات التي طالت العديد من الأسهم.

وهبط مؤشر العقار 2.38%، وسط تراجع جماعي لأسهم القطاع التي استقطبت أكثر من سيولة السوق بنحو 134 مليون درهم، حيث تراجع «داماك» 3.82% إلى 1.26 درهم، و«إعمار للتطوير» 3.65% إلى 3.43 درهم، بتداول 40.6 مليون درهم كما تراجع «إعمار العقارية» 2.68% إلى 3.99 درهم، بتداولات قوية بلغت 72.4 مليون درهم.

وخالف مؤشر البنوك تحركات السوق، بعدما ارتفع 1.02%، مدعوماً بارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 3% إلى 10.3 درهم، بتداول 18.3 مليون درهم، فيما ارتفع «جي إف إتش» 0.94% إلى 1.07 درهم، وفي المقابل، تراجع «دبي الإسلامي» 0.78% إلى 5.09 درهم و«أملاك» 2.64% إلى 0.369 درهم.

وسجل مؤشر الاستثمار أكبر نسبة انخفاض بلغت 3.77%، بضغوط من التراجع شبه الجماعي، باستثناء ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.13% إلى 0.799 درهم، فيما تراجع «سوق دبي المالي» 2.05% إلى 0.811 درهم، و«الخليجية للاستثمارات» 3.01% إلى 0.161 درهم، و«دبي للاستثمار» 4.58% إلى 1.25 درهم.

وانخفض «دي إكس بي إنترتينمنتس» 3.04% إلى 0.255 درهم، بتداول 5.5 مليون درهم، ما دفع مؤشر «السلع» للتراجع بنسبة 2.65%.

وتراجع مؤشر «النقل» 0.91%، وسط تراجع «العربية للطيران» 1.96% إلى 1 درهم، بتداول 2.8 مليون درهم، و«أرامكس» 0.23% إلى 4.3 درهم.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.60% ليغلق عند 5112.14 نقطة، وسط تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية وعلى رأسها الاستثمار والخدمات المالية الذي انخفض 9.28%.

وشهدت أسهم البنوك تراجعاً متفاوتاً، وسط عمليات جني أرباح طالت معظم أسهم القطاع بسبب ارتفاعاتها في الجلسات السابقة، حيث انخفض «أبوظبي الأول» 0.26% إلى 15.28 درهم، بعدما تصدر التداولات بقيمة 44.7 مليون درهم، كما تراجع «أبوظبي التجاري» 1.05% إلى 9.4 درهم، بتداول 30 مليون درهم، و«الاتحاد الوطني» 0.95% إلى 5.2 درهم.

وتراجع «اتصالات» 0.35% إلى 17 درهما، بتداول 79.7 مليون درهم، وانخفض سهم «دانة غاز» 0.67% إلى 0.89 درهم، و«أدنوك للتوزيع» 0.45% إلى 2.23 درهم، و«طاقة» 7.63% إلى 0.92 درهم.

وفي القطاع العقاري، تراجع «إشراق العقارية» 1.08% إلى 0.46 درهم، بينما تراجع «رأس الخيمة العقارية» 0.85% إلى 0.47 درهم، وسط استقرار «الدار» دون تغيير.

وشهد السوق تراجع أسعار 4 أسهم بالحد الأدنى المسموح به، حيث انخفضت «الجرافات البحرية» 10% إلى 3.51 درهم، و«الواحة كابيتال» 10% إلى 1.62 درهم، و«أسمنت الخليج» 10% إلى 0.68 درهم، و«أبوظبي الوطنية للتكافل» 10% إلى 3.96 درهم.

وتواصلت مشتريات المستثمرين الأجانب من غير العرب في الأسواق، حيث سجلوا مشتريات بقيمة 168.7 مليون درهم، ومبيعات 115.5 مليون درهم، ليصل صافي الاستثمار إلى 53.2 مليون درهم، كمحصلة شراء، منها 32 مليون درهم في دبي و21.3 مليون درهم في أبوظبي.

وسجل العرب محصلة شرائية بقيمة 12 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 30.2 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 18.2 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل، بمحصلة بيع بلغت 53 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 24.65 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 77.5 مليون درهم.

وتباينت توجهات المواطنين في السوقين، بمحصلة شراء في دبي بقيمة 10.2 مليون درهم، ومحصلة بيع في أبوظبي بقيمة 22.6 مليون درهم.

وتباينت توجهات الاستثمار المؤسسي في السوقين، بعدما سجلت المحافظ محصلة بيعية بقيمة 20.7 مليون درهم، في دبي ومحصلة شرائية بقيمة 30.7 مليون درهم في أبوظبي.

وبلغ إجمالي مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 266 مليون درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 256 مليون درهم.