شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع معوضةً بعض خسائر الأمس والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الريبل خلال تعاملات اليوم لتعوض بعض الخسائر التي سجلتها أمس، وتلقت دعماً من إقبال المزيد من الجهات التعليمية في الجامعات على برنامج تكنولوجيا "بلوك شين" المدعومة من شركة العملات الرقمية "ريبل".



ووفقاً لتقرير نشرته مجلة "فورتشن"، أقبلت المزيد من الجامعات والجهات التعليمية في الولايات المتحدة على برنامج بحصي بقيمة خمسين مليون دولار يخص تكنولوجيا "بلوك شين".



وانضمت إلى المبادرة المزيد من الجامعات الصينية ومن سنغافورة منذ إطلاق في يونيو/حزيران الماضي، وسوف يتم توزيع التمويل والتبرعات التي يجري جمعها من المشاركين على عدد من التقنيات التي تهدف إلى الحصول على "بلوك شين".



وارتفعت الريبل بحلول الساعة 21:44 جرينتش بنسبة 1% إلى 0.29 دولارن وسجلت أعلى سعر عند 0.30 دولار وأقل سعر عند 0.29 دولار، وكانت قد سجلت خسائر بأكثر من 3% يوم الأربعاء.



أما "بتكوين"، فقد تراجعت هامشيا بنسبة 0.2% إلى 3377 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 3400.9 دولار وأقل سعر عند 3366 دولار، بينما بلغت قيمتها السوقية 59.2 مليار دولار.