«سوسيتيه جنرال» يخفض سقف الأرباح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض سوسيتيه جنرال، ثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا، أهدافه للأرباح بعد تراجع في السوق أثر سلباً في وحدة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتوقع البنك أن يتراوح العائد على حقوق المساهمين الملموسة 10% في 2020 انخفاضاً من المستهدف السابق البالغ 11.5%. كما قال البنك إنه لن يحقق النمو المستهدف للإيرادات البالغة نسبته 3%. وقلص البنك توقعاته بعد انخفاض الإيرادات 6.3% في الربع الرابع إلى 5.93 مليار يورو (6.7 مليار دولار). (رويترز)