شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: ارتفاع الطلب على قروض الأعمال وتراجع «الشخصية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد البشير

أظهر استبيان التوجهات الائتمانية الذي أجراه المصرف المركزي للربع الأخير من العام الماضي، ارتفاع الطلب على قروض الأعمال بجميع الإمارات، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على القروض الشخصية بشكل طفيف.

وجاء في نتائج الاستبيان، أن المبيعات الخاصة بالعملاء والتأثيرات الموسمية واستثمارات الأصول الثابتة، كانت العوامل الأكثر قوة في رفع الطلب على قروض الأعمال.

وقد أشار أكثر من 75% ممن شملهم الاستبيان، أن المعايير الخاصة بالائتمان لم تشهد أي تغيير يذكر. وأكدوا نمو الطلب على قروض الأعمال خلال الربع الجاري.

شهد الطلب على القروض الشخصية في الربع الأخير من العام الماضي تراجعاً طفيفاً، ولكن إلى مستوى لم يبلغ ما وصله بنهاية الربع الثالث، وهو التراجع الذي نتج عن انخفاض الطلب على القروض الشخصية في أبوظبي.

وقال 88% ممن شملهم الاستبيان إن معدلات توفر الائتمان لم تتغير، وأظهرت النتائج أن التوقعات المرتبطة بسوق الإسكان وأسعار الفائدة، كانت أهم العوامل التي أدت إلى ذلك التراجع، ومن المتوقع وفقاً للنتائج أن يشهد الطلب على القروض الشخصية ارتفاعاً خلال الربع الجاري، إضافة إلى تشديد المعايير الخاصة بالائتمان بشكل طفيف.

قروض الأعمال

ووفقاً لنتائج الاستطلاع للربع الرابع، أفاد 48.8% من المستطلعة آراؤهم بأنهم لم يشهدوا أي تغيير في الطلب، بينما أفاد 36.4% منهم بارتفاع الطلب، في حين قال 14.8% إنهم شهدوا انخفاضاً معتدلاً في الطلب على الإقراض.

وسجلت نتائج الاستطلاع زيادة ملحوظة في الطلب على قروض الأعمال، خصوصاً في إمارتي دبي وأبوظبي. وفيما يتعلق بتوقعات الربع الأول من عام 2019، أفاد المستطلعة آراؤهم بأنهم يتوقعون نمواً إيجابياً في الطلب على قروض الأعمال في جميع المجالات.

قروض الشركات

وحسب فئات السوق، ارتفع الطلب عبر جميع الفئات باستثناء قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكانت الزيادة في الطلب على القروض أكثر وضوحاً بين الشركات الكبيرة والكيانات المرتبطة بالحكومة.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يزيد الطلب على قروض الأعمال في جميع الفئات خصوصاً الشركات الكبيرة والمحلية.

وعن التغير في الطلب على قروض الأعمال حسب القطاع في الربع الأخير، أفاد المشاركون بزيادة هامشية في الطلب على جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء التطوير العقاري والتعدين والكهرباء والغاز والماء وغيرها.

وكانت الزيادة في الطلب على القروض أكثر وضوحاً في مجال التصنيع والمؤسسات المالية (باستثناء البنوك). كما زاد الطلب في قطاعات البناء والنقل والتخزين والاتصالات وتجارة التجزئة والجملة، ولكن بدرجة أقل. حيث تجدر الإشارة إلى أن الطلب على القروض في مجال التعدين عاد مرة أخرى إلى المنطقة السلبية بعد انتعاش طفيف في الربع الثالث.

وبالنسبة للربع الأول من 2019، توقع المشاركون زيادة الطلب على القروض في جميع القطاعات باستثناء التعدين، مشيرين إلى أن أهم العوامل التي تحدد التغييرات هي المبيعات للعملاء والتأثيرات الموسمية والتوقعات بالنسبة لسوق العقارات واستثمار العملاء في الأصول الثابتة.

ومن حيث المعايير الائتمانية، أفاد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع بعدم وجود أي تغيير في المعايير خلال الربع الرابع. وتوقعوا المزيد من التشديد في معايير الائتمان خلال الربع الأول من 2019.

وكشفت النتائج عن تشديد في معايير الائتمان، وكان ذلك أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالشروط والأحكام المتعلقة بالأقساط التي يتم فرضها على القروض ذات المخاطر الأعلى ومتطلبات الضمان، وتوقعوا تشديداً إضافياً في جميع الشروط والأحكام، خاصة بالنسبة للأقساط المتحصلة من القروض ذات المخاطر الأعلى ومتطلبات الضمان خلال الربع الجاري، وأفادوا بأن التوقعات الاقتصادية وظروف القطاع ونوعية محفظة أصول البنوك هي من أهم العوامل التي ساهمت في ذلك.

القروض الشخصية

تراجع الطلب على القروض الشخصية في الربع الرابع من 2018، ولكن بدرجة أقل مما كان عليه الأمر في سبتمبر، في حين بقي الطلب في دبي والإمارات الشمالية دون تغيير.

وتوقع المستطلعة آراؤهم أن الطلب على القروض الشخصية سيعاود النمو خلال الربع الجاري، مع زيادة شهية الطلب على نطاق واسع في جميع الإمارات خصوصاً في دبي.

وكشفت نتائج الاستطلاع عن تراجع الطلب على القروض الشخصية في جميع الفئات، من أهمها قروض السيارات والاستثمارات لأغراض غير سكنية، كما انخفضت قروض الاستثمار في الإسكان والقروض الإسلامية، وبطاقات الائتمان، ولكن بدرجة أقل.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع زيادة الطلب على جميع فئات القروض الشخصية، خصوصاً في القروض الشخصية لأغراض أخرى، وقروض المنازل لأغراض السكن، وبطاقات الائتمان.

وأكدوا أن العوامل التي أدت إلى تغير الطلب على القروض، هي التوقعات بالنسبة لسوق الإسكان وأسعار الفائدة، واعتبروا أن التوقعات للأسواق المالية والتغير في الدخل من أهم الأمور.

وبالنسبة للربع الجاري، أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن أسعار الفائدة وتوقعات سوق الإسكان والأسواق العالمية، ستكون من أهم العوامل المؤثرة في الطلب على القروض الشخصية.

ومن حيث توافر الائتمان، ذكر ما يقرب من 88% من المشاركين في الاستطلاع أن معايير الائتمان لم تتغير. وحسب فئة القروض، كان التشديد في معايير الائتمان واضحاً على كافة الصعد، باستثناء القروض لأغراض سكنية.

وفيما يتعلق بتوقعات الربع الأول من 2019، من المتوقع أن يزداد التشديد في معايير الائتمان. وبالنسبة لنوع القروض، توقع المشاركون في الاستبيان تشديد معايير الائتمان في شرائح القروض الشخصية لأغراض أخرى، وقروض الإسكان والقروض غير السكنية. ومع ذلك، من المتوقع أن يتقلص التشديد في معايير الائتمان على قروض السيارات والاستثمارات السكنية.

وفيما يتعلق بشروط وأحكام الائتمان في الربع الرابع ، أفاد أكثر من 90% من المشاركين بعدم وجود أي تغيير في الشروط في جميع الفئات.