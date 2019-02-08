شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اللقاء الأمريكي - الصيني يضغط على «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبعت المؤشرات العالمية في المنطقة الحمراء خلال تداولات، أمس، بفعل بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الأوروبي وخفض بنك إنجلترا لتوقعات النمو في بريطانيا، وتراجع أسهم «تويتر» 8%، وينحصر تركيز الأسواق بشكل كبير على تطورات التجارة العالمية؛ حيث من المتوقع أن يلتقي مسؤولون من أكبر اقتصادين في العالم - أمريكا والصين- في جولة جديدة من المحادثات في بكين الأسبوع المقبل.

وتراجع مؤشر «داو جونز» مع تأخر «أبل» و«كاتربيلر»،وفقد عند الفتح في «وول ستريت» 280 نقطة بما يعادل 0.1.9% مسجلاً 25.112.26 نقطة، وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار33 نقطة، أو 1.2 %، إلى 2.697.50 نقطة بقيادة قطاع التكنولوجيا،وانخفض المؤشر «ناسداك المجمع» 1.1 نقطة، تعادل 1.4 %، إلى 7.271.43 نقطة.

يأتي تراجع أمس، مع استمرار موسم أرباح الشركات؛ حيث أعلنت الشركات عن نمو أرباحها في الربع الرابع مع ارتفاع الأرباح بنسبة 14.1% على أساس سنوي، وفقاً لمجلة «فاكت». ومع ذلك، فإن التوقعات المصاحبة لتقارير الأرباح كانت سلبية، ومن المتوقع أن تنخفض الأرباح للربع الأول من عام 2019 بأكثر من1%، هذا هو أول انخفاض سنوي في الأرباح خلال أكثر من عامين.

وفقد سهم «تويتر» 8% أمس، بالرغم من الإعلان عن زيادة عائدات منصة التواصل الاجتماعي للفصل الأخير من عام 2018 حوالي 909 ملايين دولار بزيادة 24% مقارنة مع الفصل الأخير من العام الذي سبقه، وحقق سهمها خلال نفس الفترة زيادة 0.33%. بينما قدرت توقعات المحللين عائدات الشركة عند 859.5 مليون دولار. وتراجع عدد المستخدمين ل«تويتر» 321 مليون مستخدم شهرياً وهو ما انعكس في تراجع سهمها في التعاملات.وتوقعت الشركة، انخفاض عائداتها للربع الأول من هذا العام إلى ما بين 715 مليون دولار و755 دولار.

وكانت الأسهم الأمريكية، أغلقت أمس الأول الأربعاء، ونزل «داو جونز» الصناعي 0.08 %،وهبط «ستاندرد آند بورز 500» 0.22 % وانخفض «ناسداك » المجمع 0.36 % وكانت بيانات، أشارت إلى تقلص العجز التجاري الأمريكي بشكل حاد في نوفمبر/‏تشرين الثاني وانخفض 11.5% إلى 49.3 مليار دولار، مع هبوط واردات الهواتف المحمولة والمنتجات النفطية.

وعلى الصعيد الأوروبي، تراجعت المؤشرات، أمس ، من أعلى مستوى في 12 أسبوعاً مع أرباح ضعيفة حققتها شركات الدعاية والإعلام، بددت مكاسب حققها قطاع البنوك بعد تحقيق «أوني كريديت» لنتائج أفضل من المتوقع. وتراجعت أسهم «Tui AG»بنسبة 17%. وهبط الجنيه الإسترليني 0.5% مقابل الدولار بعد أن خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو والتضخم.

وخفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها للنمو لمنطقة اليورو هذا العام؛ حيث تتوقع أن تتراجع أكبر اقتصاديات الكتلة بسبب التوترات التجارية العالمية، وقالت المفوضية إن نمو منطقة اليورو سيتباطأ إلى 1.3% هذا العام من 1.9% في 2018 قبل أن يرتفع في عام 2020 إلى1.6%

وانخفض المؤشر «ستوكس 600»الأوروبي 0.68 % فاقداً 2.4 نقطة، وتراجع المؤشر «داكس» الألماني شديد التأثر بالتجارة 1.7% وسط حالة من القلق بشأن محادثات بين الصين والولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وفقد مؤشر «كاك» الفرنسي 46 نقطة تعادل 0.46% وخسر «فايتس» البريطاني 300 نقطة تمثل 1.5%.

وهبط سهم شركة «بابليسيز»، وهي ثالث أكبر شركة إعلانات على مستوى العالم، بنسبة 14% ولم تفلح نتائج أعمالها في إقناع المستثمرين والمحللين الذين ركزوا على تسجيلها إيرادات أقل من المتوقع.

وتذيلت مجموعة «جي.إي.إيه»، المؤشر ستوكس 600؛ إذ هبطت أسهمها بنسبة 14 % بعد أن تخلت الشركة أهدافها المتوسطة الأمد وحذرت من تراجع في الأرباح هذا العام.

وأغلقت الأسهم اليابانية، منخفضة أمس، بفعل مخاوف من تباطؤ نمو أرباح الشركات،وتراجع المؤشر «نيكاي» القياسي 0.6 % ليغلق عند 20751.28 نقطة، وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.8 % إلى 1569.03 نقطة مع انخفاض جميع القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين على المؤشر.

(وكالات)

بنك إنجلترا يتوقع أضعف نمو اقتصادي من 2009

قال بنك إنجلترا المركزي، إن بريطانيا تواجه أضعف نمو اقتصادي في 10 أعوام في العام الحالي، ملقياً باللوم على الضبابية التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن البنك تمسّك بقوله إن أسعار الفائدة سترتفع إذا تم التوصل لاتفاق للانسحاب من التكتل.

وأعاد بنك انجلترا التأكيد على توقعات بزيادة تدريجية ومحدودة في أسعار الفائدة في خامس أكبر اقتصاد في العالم، إذا تم تجنب الخروج دون التوصل لاتفاق في الخمسين يوماً المتبقية على موعد الانسحاب الرسمي.

وقال صانعو السياسات في المركزي: «النمو الاقتصادي في بريطانيا تباطأ في أواخر 2018، ويبدو أنه ضعف أكثر في مستهل 2019» وذلك بعد أن صوّتوا بالإجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة عند 0.75% كما توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز».

وأضافوا: «هذا التباطؤ يرجع بالأساس إلى ضعف النشاط في الخارج وتأثيرات أكبر للضبابية التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي في الداخل».

وخفّض البنك المركزي أمس الخميس بشكل حاد، توقعاته للنمو الاقتصادي في 2019 إلى 1.2% انخفاضاً من تقديرات سابقة بلغت 1.7 %صادرة في نوفمبر/‏ تشرين الثاني.

ويمثل ذلك أكبر خفض لتقديرات المركزي البريطاني منذ الفترة التي تلت مباشرة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 2016، كما يضع بريطانيا على مسار تسجيل أضعف نمو اقتصادي في عشر سنوات منذ الأزمة المالية العالمية. (رويترز)