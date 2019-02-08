شكرا لقرائتكم خبر عن «الثروة» التركي يسعى للاقتراض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة في تركيا، إن صندوق الثروة السيادي تعاقد مع بنكي «سيتي جروب» الأمريكي، و«البنك الصناعي التجاري الصيني»، لترتيب حصوله على قرض بقيمة مليار يورو (1.14 مليار دولار)، حيث يعتزم صندوق الاستثمار التركي استخدام القرض في ضخ السيولة النقدية إلى الشركات المملوكة له. وسيكون هذا القرض هو المرة الأولى التي يلجأ فيها صندوق الثروة السيادي التركي إلى الأسواق الدولية للاقتراض وفقاً ل «بلومبيرج».

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