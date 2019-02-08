إنجاز خطوات متقدمة بتطوير أول محطة طاقة رياح بمنطقة الخليج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مسقط: ”الخليج 365”

قام وفد رفيع المستوى ضم مسؤولين من القطاعين العام والخاص بزيارة ميدانية اطلع خلالها على التقدم الذي تم إحرازه في أعمال تنفيذ محطة ظفار لطاقة الرياح في عُمان بقدرة 50 ميجاواط، والتي تعد أول محطة لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية في منطقة الخليج العربي.

وضم الوفد الذي قام بزيارة المشروع الواقع في محافظة ظفار بسلطنة عُمان كلاً من حمدان علي الهنائي، رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه؛ والمهندس يعقوب الكيومي، المدير التنفيذي للشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه؛ والمهندس صالح الرمحي، المدير التنفيذي لشركة «تنوير»؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيسي التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»؛ وعمر الوهيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «نماء» القابضة؛ ود. منار المنيف، الرئيس التنفيذي ل«جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا؛ وممثلين رفيعي المستوى عن شركة «غوبا-انتيك»، و«تي إس كيه»، وولاية شليم.

ويأتي تطوير هذه المحطة، الممولة بالكامل من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، لدعم جهود سلطنة عُمان الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة لديها. وتتولى شركة «مصدر» تطوير المشروع بالنيابة عن صندوق أبوظبي للتنمية، حيث تسند الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاءات لائتلاف من شركات عالمية يضم كلاً من شركة «جنرال إلكتريك» وشركة «تي إس كيه». وعند استكمالها في الربع الثالث من عام 2019، من المتوقع أن تلبي المحطة 7% من الطلب على الطاقة في محافظة ظفار، أي ما يكفي لتزويد نحو 16 ألف منزل بالكهرباء.

وقد بدأت أعمال إنشاء المحطة في الربع الأول من عام 2018، وجرى تركيب 4 من أصل 13 توربين رياح واستكمال كامل البنية التحتية للمحطة. وسوف يتم تركيب التوربينات المتبقية في نهاية شهر مارس، ليتم بعد ذلك ربط المحطة بشبكة الكهرباء الرئيسية، حيث من المقرر استكمال المحطة في الربع الثالث من عام 2019.

وأشار المهندس يعقوب الكيومي، المدير التنفيذي للشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه، إلى وفرة مصادر الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، مشدداً على عزم الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه الاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها من هذا المشروع ومشاريعها السابقة بنظام المنتج المستقل لتعزيز عملية توليد الطاقة من مثل هذه المصادر. وعند استكمالها، سيتم تسليم المحطة إلى «تنوير» التي ستتولى مهمة تشغيلها ونقل الكهرباء المولدة إلى شبكة الكهرباء المحلية في محافظة ظفار من خلال خطوط نقل كهرباء علوية تديرها الشركة العُمانية لنقل الكهرباء. وستقوم «تنوير» ببيع الكهرباء المولدة إلى الشركة العُمانية لشراء المياه والطاقة.

تحقيق أهداف الأمم المتحدة

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «يسرنا في صندوق أبوظبي للتنمية العمل مع شركاء ذوي مستوى عالمي من ضمنهم «مصدر» والشركة العُمانية لشراء المياه والطاقة، و»تنوير» وجنرال إلكتريك و»تي إس كيه»، للمساهمة في تحقيق الأولويات الاستراتيجية للحكومة العُمانية. وكجهة ممولة للمشروع، فإننا فخورون بما تحقق من تقدم وسير العمل وفق الجدول المحدد لإنجاز محطة طاقة الرياح هذه في سلطنة عُمان والتي تبلغ استطاعتها 50 ميجاواط.»

وسلط السويدي الضوء على الدور الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية من حيث تمويل مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مدى أكثر من أربعة عقود، منوهاً بتمويل الصندوق لمشاريع طاقة متجددة حول العالم تبلغ تكلفتها نحو 2.7 مليار دولار.وقال المهندس صالح الرمحي، المدير التنفيذي لشركة «تنوير»: «تأتي هذه الزيارة بمناسبة إنجاز مرحلة متقدمة من إنشاء أول محطة لطاقة الرياح في سلطنة عُمان، والتي تعتبر خطوة مهمة في مسيرة تحول السلطنة نحو الاعتماد على الطاقة المستدامة. حافز لدول أخرى

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «نحن فخورون بتوسيع محفظة مشاريعنا للطاقة المتجددة لتشمل مشاريع في سلطنة عُمان، وسعداء بالتعاون مع كل من صندوق أبوظبي للتنمية والشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة تنوير وكافة الشركاء لتنفيذ هذا المشروع وفق معايير عالمية».

وأضاف: «إن قرار عُمان المهم بتطوير مشروع طاقة رياح على مستوى المرافق الخدمية سيكون بمثابة الحافز لدول أخرى في المنطقة لزيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، إلى جانب تعزيز الثقة بالطاقة المتجددة كمصدر يوفر طاقة نظيفة وبتكلفة منخفضة.