396 مليون درهم أرباح «طاقة» بنمو 148%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «أبوظبي الوطنية للطاقة» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتمتلك عمليات في 11 دولة، أمس عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة وأبرز إنجازاتها التشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بأكملها.

ارتفعت الأرباح العائدة للمساهمين من 160 مليون درهم في نهاية عام 2017 إلى 396 مليون درهم في عام 2018، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 148%. وقد ساعد في تحقيق هذه النتائج القوية الأداء التشغيلي المتميز لقطاع إنتاج الماء والكهرباء في «طاقة» خلال عام 2018، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط في أوروبا.

وسجّلت «طاقة» أيضاً زيادة في حجم الإيرادات 6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2017 على خلفية إنتاج الشركة من النفط والغاز في العراق على مدار عام بأكمله مقابل 6 أشهر من الإنتاج فقط في العام السابق.

وقال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس الإدارة في شركة «طاقة»: أنهت«طاقة»أعمالها في عام 2018 بنتائج رائعة وحققت نمواً كبيراً في إجمالي الإيرادات، مدفوعةً برؤية واضحة والتزام قاطع من قِبل إدارة الشركة.

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة»: يوضح أداؤنا في عام 2018 أننا نفي بالتزاماتنا تجاه المساهمين. حيث إن استراتيجية «طاقة» القوية لتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتنا عبر مجموعة متنوعة من الأصول والأنشطة بالإضافة إلى تنفيذ خطط التنمية في جميع قطاعات العمل».