«رينو» تحقق في تكاليف زفاف غصن بقصر فرساي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «رينو» للسيارات أمس الخميس، إنها تحقق في اتفاق رعاية مع قصر فرساي استفاد منه رئيس الشركة السابق كارلوس غصن بما قيمته 50 ألف يورو (57 ألف دولار).

وأضافت الشركة في بيان أنها تعتزم إبلاغ الادعاء، لتؤكد بذلك تقريرا نشرته صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية .

وكانت الصحيفة ذكرت أن اتفاق رعاية «رينو» لتجديدات قصر فرساي استخدم غطاء لاستئجار قصر (جراند تريانون) لحفل زفاف غصن عام 2016.

وأقالت «رينو» غصن من منصبي المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة يوم 24 ينايرالماضي بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقاله في اليابان، بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية في شركة «نيسان» التي تملك فيها «رينو» حصة 43.4%. وتجري رينو تحقيقا داخليا في مدفوعاتها إلى غصن في أعقاب إلقاء القبض عليه. وحتى الآن لم تتحدث عن ارتكابه أي مخالفات مالية.

واستقطب حفل زفاف غصن على كارول في الثامن من أكتوبر 2016 اهتماما كبيرا، بسبب مظاهر الترف التي أحاطت به وارتداء الحضور أزياء مستوحاة من ملابس ماري أنطوانيت ملكة فرنسا السابقة. (وكالات)