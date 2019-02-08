شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «دبي للاستثمار» تتراجع إلى 651 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
حققت شركة «دبي للاستثمار» أرباحاً صافية بقيمة 651.4 مليون درهم خلال عام 2018، مقارنة مع أكثر من مليار في عام 2017، أي بتراجع نسبته 35%.
وقالت الشركة إن أرباح السنة تراجعت بسبب فقدان القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية والاستثمارات المالية التي تأثرت بسبب ظروف السوق.
وحققت الشركة ربحاً تشغيلياً 1.1 مليار درهم، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 3.02 مليار مقارنة مع 2.78 مليار في 2017، كما ارتفعت الموجودات إلى 19.6 مليار درهم.
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