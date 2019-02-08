أرباح «دبي للاستثمار» تتراجع إلى 651 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت شركة «دبي للاستثمار» أرباحاً صافية بقيمة 651.4 مليون درهم خلال عام 2018، مقارنة مع أكثر من مليار في عام 2017، أي بتراجع نسبته 35%.

وقالت الشركة إن أرباح السنة تراجعت بسبب فقدان القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية والاستثمارات المالية التي تأثرت بسبب ظروف السوق.

وحققت الشركة ربحاً تشغيلياً 1.1 مليار درهم، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 3.02 مليار مقارنة مع 2.78 مليار في 2017، كما ارتفعت الموجودات إلى 19.6 مليار درهم.