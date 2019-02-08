أربعة أسهم تهبط بالحد الأدنى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.60%؛ ليغلق عند 5112.14 نقطة، وسط تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية، وعلى رأسها الاستثمار والخدمات المالية ب 9.28%.

شهد السوق سيولة بقيمة 148.3 مليون درهم؛ عبر تداول 25.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1357صفقة؛ حيث ارتفعت فيها أسعار أسهم 3 شركات فقط، وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة.

وتصدر «أبوظبي الأول» الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة بنحو 44.7 مليون درهم، و«أبوظبي التجاري» 30.1 مليون درهم، و«اتصالات» 29.7 مليون درهم و«الاتحاد الوطني» 14.6 مليون درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 8.8 مليون درهم.

وسجل «ميثاق للتأمين التكافلي» أكبر نسبة ارتفاع سعري 6.24% إلى 0.72 درهم، ثم «أركان» 0.60% إلى 0.50 درهم، و«سوداتل» 0.52% إلى 0.38 درهم.

وهبطت أسعار 4 أسهم بالحد الأدنى؛ حيث شهدت «الجرافات البحرية» أكبر تراجع بنسبة 10% إلى 3.51 درهم، و«الواحة كابيتال» 10% إلى 1.62 درهم، و«أسمنت الخليج» 10% إلى 0.68 درهم، و«أبوظبي الوطنية للتكافل» 10% إلى 3.96 درهم، و«أبوظبي الوطنية للطاقة» 7.63% إلى 0.92 درهم.