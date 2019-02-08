«المشرق» يجتمع مع مستثمرين قبل إصدار سندات بالحجم القياسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة للمرتبين الرئيسيين لإصدار بنك المشرق، أن الأخير فوض بنوكاً لترتيب اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت قبيل طرح صكوك مقومة بالدولار تستحق في 5 سنوات.

وسيبدأ «المشرق» في العاشر من فبراير الجاري جولة من الاجتماعات مع المستثمرين في الإمارات وأوروبا وآسيا. وعيّن «المشرق» بنوك «بي إن بي باريبا» و«بنك أوف أمريكا ميريل لينش» و«كوميرز بنك» و«نومورا» و«سوستيه جنرال» لترتيب الاجتماعات بشأن الإصدار المزمع الذي من المتوقع أن يكون بالحجم القياسي (لا يقل عن 500 مليون دولار).

وتنظر عمومية بنك المشرق 26 الجاري، في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع 40% نقداً، وتعديل النظام الأساسي بشأن نسبة تملك مواطني الإمارات، بحيث لا تقل عن 60% من رأس المال. (رويترز)