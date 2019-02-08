شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص موحد للمستثمر بموانئ السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ»، أول ترخيص موحد للمستثمر الأجنبي، وهو ترخيص صالح للعمل في جميع الموانئ السعودية التابعة للهيئة، لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية. وأضافت الهيئة العامة للموانئ، أنها تعمل على تمكين وصول مشاركة القطاع الخاص والشركات المشغلة المحلية والعالمية إلى نسبة 70% في قطاع الموانئ، إضافة إلى فتح المجال واسعاً أمام فرص الاستثمار المتاحة الأخرى.(د ب أ)

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