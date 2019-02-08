شكرا لقرائتكم خبر عن 1% نزولاً في نمو اقتصاد إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، من توقعاتها بالنسبة لنمو اقتصاد إيطاليا هذا العام، حيث توقعت أن ينمو بنسبة 0.2% فقط، وذلك مقارنة بتوقعاتها السابقة بنموه بنسبة 1.2%.
وخفضت المفوضية توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للكتلة الأوروبية بأكملها إلى 1.5% هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو بنسبة 1.9%.
وتخضع روما للتدقيق من جانب بروكسل لمتابعة اتفاق الموازنة الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتجنب خرق إيطاليا للقواعد النقدية الأوروبية.
(د.ب.أ)
كانت هذه تفاصيل خبر 1% نزولاً في نمو اقتصاد إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.