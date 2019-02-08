1% نزولاً في نمو اقتصاد إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، من توقعاتها بالنسبة لنمو اقتصاد إيطاليا هذا العام، حيث توقعت أن ينمو بنسبة 0.2% فقط، وذلك مقارنة بتوقعاتها السابقة بنموه بنسبة 1.2%.

وخفضت المفوضية توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للكتلة الأوروبية بأكملها إلى 1.5% هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو بنسبة 1.9%.

وتخضع روما للتدقيق من جانب بروكسل لمتابعة اتفاق الموازنة الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/‏‏كانون الأول الماضي، لتجنب خرق إيطاليا للقواعد النقدية الأوروبية.

(د.ب.أ)