شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» يقفز 3% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تراجع مؤشر سوق دبي 0.56%، ليغلق عند 2542.67 نقطة، بتداولات ب 231.7 مليون درهم بتنفيذ 2809 صفقات، توزعت على 130.48 مليون سهم.
شهد التداول ارتفاع 10 شركات وهبوط 22 شركة. من أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها: «السلام السودان» بإغلاق 1.29 درهم 7.5%، ثم «الإثمار القابضة» بإغلاق 0.325 درهم 3.5%، ثم «الإمارات دبي الوطني» بإغلاق 10.3 درهم 3%، ثم «آن ديجيتال سيرفسس» بإغلاق 0.228 درهم 1.33%، ثم «دبي التجاري» بإغلاق 3.69 درهم بنسبة 1.09%
بينما كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها: «دبي للاستثمار» بإغلاق 1.25 درهم بنسبة 4.58%، ثم «داماك العقارية» بإغلاق 1.26 درهم 3.8%، ثم «مصرف عجمان» بإغلاق 0.851 درهم 3.7%، ثم «إعمار للتطوير» بإغلاق 3.43 درهم 3.65%، ثم «دي إكس بي إنترتينمنتس» بإغلاق 0.255 درهم بنسبة 2%.
وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، فقد حققت «إعمار العقارية» تداولات بقيمة 72,404,088.27 درهم ثم «إعمار للتطوير» 40.6 مليون درهم ثم «جي اف اتش» 24 مليون درهم ثم «الإمارات دبي الوطني» 18.3مليون درهم ثم «دبي الإسلامي» 17.4 مليون.
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