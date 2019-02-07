شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الصاعد ليقترب من مستوى 1316.65، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يشترط الثبات دون المستوى المذكور، في حين تتواجد أهدافه الرئيسية عند 1294.00 ثم 1286.70.

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