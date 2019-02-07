شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "دبي للاستثمار" تتراجع 35% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة دبي للاستثمار، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحها بنسبة 35% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع سوق دبي المالي، حققت الشركة صافي أرباح، عائدة على المساهمين، بلغ 651.4 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 1.001 مليار درهم في العام 2017.

وتراجع الربح التشغيلي إلى 1.1 مليار درهم خلال 2018 مقابل 1.3 مليار درهم خلال 2017.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2018 إلى فقدان القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية والاستثمارات المالية التي تأثرت بسبب ظروف السوق الحالية.

في المُقابل ارتفعت الإيرادات إلى 3 مليار درهم خلال 2018 مقابل 2.8 مليار درهم خلال 2017.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح، عائدة على المساهمين، خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 724.3 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 830.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.