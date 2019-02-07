5 آلاف فرصة مشتريات حكومية في المدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

بلغت فرص المشتريات الحكومية في المدينة المنورة خلال عام 2018 نحو 5 آلاف فرصة، بحسب وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزارة المالية من خلال منصة (اعتماد) الرقمية في ملتقى «بيبان المدينة 2019» الذي افتتحه أمير منطقة المدينة فيصل بن سلمان.

وأفاد الصويان بأن (اعتماد)، هي المنصة الالكترونية المعتمدة للخدمات المالية الحكومية، التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، التي تأتي في إطار تعزيز التواصل والشفافية والكفاءة، والحلول الرقمية التي تعزز التوجه نحو التحول الرقمي الحكومي، وبالتالي توفير الجهد وتقليص الوقت، ولتمكين تلك الجهات من تنفيذ مشروعاتها الخاصة ببرامج «رؤية المملكة 2030».

ولفت إلى أن الوزارة تهدف من المشاركة إلى إبراز دورها في المبادرات والجهود التي تدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق «رؤية المملكة 2030»، والتعريف بجهود المنصة التي أسهمت في تطوير العمل الحكومي وتحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة من خلال ربط أصحاب المصلحة بالمشاريع الحكومية التنموية بالمملكة، كما تهدف المشاركة إلى تعزيز الوعي لدى رواد الأعمال وكيفية الاستفادة من خدمات المنصة.

وأوضح أن المنصة تتيح خدماتها لأكثر من 51 ألف مستخدم من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث بلغ عدد الجهات التي فعلت خدماتها عبر المنصة أكثر من 450 جهة حكومية حتى نهاية شهر نوفمبر 2018، وقد تخطت المنشآت التجارية المسجلة 15 ألف منشأة.

وأشار إلى أن اعتماد، تضم خمس خدمات أساسية هي: إدارة الميزانية لتوفير الخدمات الالكترونية في كل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها، وإدارة المنافسات والمشتريات لطرح المناقصات وفحص العروض والترسية الكترونيا، وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها الكترونيا، وإدارة العقود والتعميدات لإدارة كل ما يتعلق بالعقود والتعميدات من أجل تسجيلها بشكل الكتروني حتى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية ووزارة المالية، وإدارة الحقوق المالية بتمكين الجهات الحكومية من رفع طلبات أوامر الصرف والدفع لتعويضات العاملين الكترونيا.