مبادرة جديدة لرخص البناء تقلص الإجراءات 50%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تقلص مبادرة جديدة لرخص البناء والإشغال التي ينتظر إطلاقها رسميا في الفترة المقبلة، إجراءات إصدار الرخصة بنسبة 50%، وذلك من 16 مرحلة إلى 8 مراحل فقط، وفق ما كشف عنه لقاء عقد بغرفة الرياض، ضم أعضاء لجنة المكاتب الهندسية وأصحاب المكاتب الهندسية، ومسؤولي اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية «تيسير»، لعرض المبادرة، ومناقشة الملاحظات والمقترحات حولها قبل إطلاقها بشكل رسمي.

واستعرض اللقاء هدف المبادرة والتي تتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص وتمكين المكاتب الهندسية من إصدار رخص البناء بشكل فوري، وإلغاء اشتراط مراجعة المخططات من قبل الجهات الحكومية، ويتحمل المكتب الهندسي مسؤوليتها، وذلك لمعالجة طول فترة مراجعة المخططات الهندسية ووجود عدد من الجهات تؤثر في إجراءات إصدار الرخص.

وأشار اللقاء إلى أن المبادرة تقلص رحلة المستثمر في إصدار رخصة البناء إلى 8 مراحل فقط من 16 مرحلة حاليا، مع إنجاز بعض المعاملات بشكل فوري، حيث إن رحلة المستثمر الحالية لإصدار رخصة البناء تبدأ بالحصول على موافقة مبدئية من الجهة المسؤولة عن القطاع، مرورا بالحصول على موافقة الموقع والقرار المساحي من الأمانة، والذي يستغرق 15 يوما، وتنتهي بمرحلة التفتيش الميداني للدفاع المدني، في المقابل تبدأ المبادرة الجديدة بالتعاقد مع المكاتب الهندسية عبر بوابة الأمانة، والحصول على موافقة الموقع والقرار المساحي بشكل فوري، وتصميم مخططات البناء، وإصدار رخصة البناء بشكل فوري من قبل المكتب الهندسي، ويبلغ المكتب خلال شهر عن وجود أي ملاحظات بالمخططات من قبل الأمانة، ثم تبدأ مرحلة الإشراف على تشييد المبنى، والتفتيش الميداني للأمانة وللدفاع المدني، ليتم إصدار شهادة الإشغال.

وحددت اللجنة الوطنية للتراخيص عدة معايير لتأهيل المكاتب الهندسية للتصميم والإشراف في مجال البناء، حيث شملت معايير تقييم المكتب الهندسي عدد الكادر الفني، والمشاريع المنجزة، وأطر العمل والمنهجيات المتوفرة. ولفتت اللجنة إلى أن هذه المعايير سيتم تطبيقها لتأهيل المكاتب الهندسية في مدينة الرياض فقط كمرحلة أولى لمشاريع الصحة والسياحة والتعليم.

أهداف مبادرة رخص البناء والإشغال:

تعزيز دور القطاع الخاص

تمكين المكاتب الهندسية من إصدار رخص البناء فورا

إلغاء اشتراط مراجعة المخططات من الجهات الحكومية

تحمل المكتب الهندسي مسؤولية المخططات

الحصول على موافقة مبدئية من الجهة المسؤولة عن القطاع

ثم الحصول على موافقة الموقع والقرار المساحي من الأمانة الذي يستغرق 15 يوما

تنتهي بمرحلة التفتيش الميداني للدفاع المدني

رحلة المستثمر وفق المبادرة الجديدة: