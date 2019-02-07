شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يصدر حركة تغييرات جديدة بعدد من شركات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تعيينات جديدة بعدد من شركات القطاع شملت مساعدى رئيس الشركة ومديرى العمليات بشركات الإنتاج بقطاع البترول المشترك بهدف تبادل الخبرات والمواقع القيادية وتدعيم المواقع الإنتاجية بالكفاءات والقدرات اللازمة لتحقيق الخطط المستقبللية وزيادة الإنتاج. وشملت المهندس حسن على سيد عبد الرحمن مساعداً لرئيس الشركة للعمليات وعضواً منتدباً بمجلس الإدارة بشركة وادى السهل للبترول، المهندس مجدى إبراهيم محمود الجمال مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة سينو ثروة للحفر، المهندس محمد مصطفى محمد أبو العلا مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة برج العرب للبترول، المهندس السيد بشندى محمد السيد مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة شمال سيناء للبترول، المهندس أحمد يحيى أحمد الديب مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة مارينا للبترول.

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