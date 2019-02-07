شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يمحو خسائره ويتحول نحو الاستقرار خلال الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلص الذهب من الخسائر التي سجلها في وقت سابق اليوم وتحول نحو الاستقرار بفعل تجدد القلق حيال نمو الاقتصاد العالمي والحرب التجارية بين واشنطن وبكين.



وأثار رئيس المجلس الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" القلق بعد تأكيده على وجود خلافات شديدة بين الولايات المتحدة والصين وأنه لا يوجد اتفاق يلوح في الأفق.



وخالفت هذه التصريحات ما قاله الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمام الكونجرس في وقت سابق هذا الأسبوع بأن الأمور تجري بشكل جيد في المحادثات مع بكين.



وأفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه من غير المتوقع عقد القمة الأمريكية الصينية بين رئيسي البلدين قبل الشهر المقبل مع الأخذ في الاعتبار انتهاء مهلة المفاوضات التجارية في الثاني من مارس/آذار.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:01 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.5 نقطةن وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.6 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نقطة.



واستقرت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان عند 1314.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1315.8 دولار وأقل سعر عند 1306.4 دولار.