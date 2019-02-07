شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع للجلسة السادسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية للجلسة السادسة على التوالي، مع استمرار القلق بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وإقبال المستثمرين على العملة الأمريكية كملاذ آمن.



وكان محافظ بنك إنجلترا "مارك كارني" قد أشار اليوم إلى ظهور علامات على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي نتيجة النزاع التجاري بين الولايات التحدة والصين.



وصرح كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض "لاري كودلو" بأن الطريق لا يزال طويلاً حتى يتم حل الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين.



وكان وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" قد أفاد أمس بأنه سيزور الصين قريباً على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لمناقشة المباحثات التجارية.



وصعد مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:16 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.6 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.