شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط وسط مخاوف بشأن الطلب وزيادة الإنتاج الليبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط اليوم متأثرةً بأنباء سلبية حول النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي ربما يضر الطلب العالمي على الطاقة، فضلاً عن توقعات بزيادة الإنتاج الليبي.



وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد تحدثت عن أن الجيش الليبي سيطر على حقل "الشرارة" النفطي الأكبر في البلاد وهو ما يمكن أن يزيد إنتاج الدولة العضو في "أوبك" وبالتالي زيادة المعروض العالمي.



وكان حقل "الشرارة" الليبي قد تم إغلاقه منذ أواخر عام 2018، ويمكن ضخ ما يقرب من 315 ألف برميل يومياً من هذا الحقل بمفرده.



على صعيد آخر، أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" على أن الخلافات التجارية بين أمريكا والصين لا تزال عميقة ولا يزال الطريق طويلاً قبل الحديث عن أي اتفاق.



تأتي هذه التصريحات على خلاف ما ذكره الرئيس "ترامب" في خطاب "حالة الاتحاد" بأنه سيعمل مع نظيره الصيني "شي جين بينج" على إبرام اتفاق تجاري شامل.



وهبط سعر خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:31 جرينتش بنسبة 3.3% إلى 52.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.2 دولار وأقل سعر عند 52.1 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 2.5% إلى 61.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 62.9 دولار وأقل سعر عند 61.05 دولار.