شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يهبط بأكثر من 10% بعد الإعلان عن نتائج أعمال الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تويتر" خلال تداولات اليوم بشكل حاد رغم إعلان الشركة عن نتائج أعمال إيجابية فاقت التوقعات، ولكن الشركة كشفت عن توقعاتها بزيادة الإنفاق خلال عام 2019.



ومن شأن زيادة الإنفاق التأثير على السيولة المالية في حوزة "تويتر" بالإضافة إلى التأثير على التوزيعات النقدية على المساهمين، وهو ما دفع السهم نحو التراجع.



وأعلنت "تويتر" تحقيق إيرادات قدرها 909 ملايين دولار في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى تحقيق 868.1 مليون دولار، كما تجاوزت الأرباح المقدر بـ31 سنتاً للسهم توقعات المحللين عند 25 سنتاً.



وتتوقع شركة التواصل الاجتماعي أيضاً ارتفاع نفقاتها بنسبة 20% خلال العام الجاري مقارنة بعام 2018 رغم انها أعلن توجيه هذه النفقات نحو تطوير أنشطتها التجارية.



وانخفض سهم "تويتر" بحلول الساعة 16:25 جرينتش بنسبة 10.5% إلى 30.5 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 31.7 دولار وأقل سعر عند 30.4 دولار.