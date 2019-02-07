شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح التداولات على انخفاض بعد تلقي بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات التداولات اليوم في أعقاب صدور بيانات ضعيفة بالإضافة إلى استمرار تدفق نتائج أعمال الشركات في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد بنحو تسع عشرة ألف طلب إلى 234 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، بينما تحدث رئيس بنك إنجلترا "مارك كارني" عن إشارات سلبية في الاقتصاد العالمي.



وحذر "كارني" من ركود الاقتصاد البريطاني هذا العام كما خفض البنك المركزي توقعاته بشأن النمو في 2019 إلى 1.2% من 1.7%.



وعلاوةً على ذلك، خفضت المفوضية الأوروبية تنبؤاتها بشأن نمو الاقتصاد في منطقة اليورو هذا العام من 1.9% إلى 1.3%.



وتراجع "داو جونز" بحلول الساعة 15:22 جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 136 نقطة) إلى 25265 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 7318 نقطة، في حين تراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 2715 نقطة.