شكرا لقرائتكم خبر عن شركات المناطق الحرة بالإمارات تتجه للإدراج بالأسواق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إنه سيتم إدراج شركات المناطق الحرة في السوق المالي.

وأشار عبيد الزعابي في مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية إلى أن الهيئة ستطبق نظاما جديدا للتعامل مع الشركات المدرجة الخاسرة خلال العام الجاري.

وكشف الزعابي في وقت سابق، أن هناك 3 إلى 4 شركات تقدمت بطلبات لطرح أسهمها في السوق ومن بينها قطاعات الصناعة والخدمات المالية، متوقعا أن يكون هناك إدراجا واحدا على الأقل في الربع الأخير من العام الجاري.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة "يوتيكو" للمرافق الخدمية الإماراتية، في منتصف الشهر الماضي عن سعي شركته لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في أسواق المال المحلية خلال عام إلى عامين.

وعلى صعيد الشركات التي تعتزم الطرح بأسواق المال الإماراتية، وقعت مجموعة إم بي إف الاستثمارية بالإمارات مذكرة تفاهم في وقت سابق مع بنك الاتحاد الوطني، للقيام بإجراءات التحول والإدراج بالسوق المالي.

وتتسارع وتيرة التصريحات بشأن الطرح بأسواق المال الإماراتية وذلك بالتزامن مع كشف شركة تايجر العقارية مطلع العام الماضي عن دراستها إدراج أسهمها في بورصة دبي.

وكانت آخر الطروحات الجديدة بسوق دبي للأوراق المالي شركة إعمار للتطوير وذلك بعد أن شهد اكتتابها الأولى إقبالاً قوياً من المؤسسات الاستثمارية والأفراد سواء المحللين أو الدوليين.

وكشف شركة بلووم القابضة، في وقت سابق عن تفكيرها في طرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك في العام 2019.