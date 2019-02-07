شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المالية الإماراتية: لدينا خطة لتطوير أنشطة شركات الوساطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أن الهيئة لديها خطة طموحة لتطوير منظومة الأنشطة التي تقدمها شركات الوساطة بحيث ستقدم لهذه الشركات نموذجاً معيناً وستعمل معهم لتطبيقه.

وأوضح عبيد الزعابي في مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية أن الخدمات المقدمة من طرفها مرتبطة فقط بالتداول في حين أن النموذج العالمي لشركات الوساطة يعتمد بنسبة 20% فقط على التداول و80% على الخدمات الأخرى.

وقال إن عدد شركات الوساطة في السوق كبير جدا وأغلبها ليست لديها إمكانيات جذب المستثمر الخارجي أو المستثمر المؤسسي.

وعلى الصعيد ذاته كشفت الهيئة في وقت سابق عنوضع خريطة طريق تتضمن سقفاً زمنياً لعملية تحول شركات الوساطة المالية إلى "خدمات مالية متكاملة".

وكشف عبيد الزعابي، في وقت سابق عن استيفاء الهيئة نحو 80% من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.

وقبل أكثر من أربعة أعوام تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة "مورغان ستانلي سابقاً"ما شكل وقتها اعترافاً عالمياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، ونتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، ما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق.