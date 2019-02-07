احذر.. 9 عادات يومية تتسبب في زيادة قيمة فاتورة الكهرباء

أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي عن 9 عادات يتبعها أغلب الأشخاص، تؤدى إلى رفع فاتورة الكهرباء.
وأوضح أن تلك العادات تتمثل في الآتي:
1- فتح باب الثلاجة كثيرًا دون الحاجة وخاصة فى منازل يتواجد فيها الكثير من الأشخاص والأطفال؛ فهذا يجعل 7% من إنتاج طاقة الثلاجة يتوجه للباب.
2- وضع بقايا طعام ساخن فى الثلاجة يؤدى إلى تلفها، ويجعلها تسحب المزيد من الكهرباء.
3- أخذ حمام فى وقت طويل؛ يجعل السخان الكهربائي يستنفد المياه الساخنة ويظل يعمل لفترة أطول على تسخين المزيد من المياه وسحب أضعاف الكهرباء
4- ينصح بوضع...
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