احذر.. 9 عادات يومية تتسبب في زيادة قيمة فاتورة الكهرباء

أسماء عبد الحفيظ

كشف موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي عن 9 عادات يتبعها أغلب الأشخاص، تؤدى إلى رفع فاتورة الكهرباء.

وأوضح أن تلك العادات تتمثل في الآتي:

1- فتح باب الثلاجة كثيرًا دون الحاجة وخاصة فى منازل يتواجد فيها الكثير من الأشخاص والأطفال؛ فهذا يجعل 7% من إنتاج طاقة الثلاجة يتوجه للباب.

2- وضع بقايا طعام ساخن فى الثلاجة يؤدى إلى تلفها، ويجعلها تسحب المزيد من الكهرباء.

3- أخذ حمام فى وقت طويل؛ يجعل السخان الكهربائي يستنفد المياه الساخنة ويظل يعمل لفترة أطول على تسخين المزيد من المياه وسحب أضعاف الكهرباء

4- ينصح بوضع...