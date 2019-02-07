شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار خام الحديد ترتفع إلى أعلى مستوى في نحو عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار خام الحديد خلال تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي محققة أعلى مستوى لم تشهده منذ حوالي عامين، وذلك في أعقاب حادث وجود خرق مدمر في أحد السدود المائية بالبرازيل.



وأجبرت هذه المشكلة في السد المائي شركة "Vale" – أكبر منتج لخام الحديد في البرازيل – على وقف إنتاجها وأنشطتها التعدينية في المنطقة الأمر الذي ينذر بانخفاض المعروض.



وقبل الحادث الذي عطل إمدادات خام الحديد، كان السوق يشهد توازناً إلى حد ما بين العرض والطلب، ولكن مع وقف الشركة البرازيلية لإنتاحها، فإن بعض التوقعات أشارت إلى احتمالات وجود نقص في المعروض الأمر الذي ربما يدفع الأسعار إلى مائة دولار للطن المتري.



ويتزامن ذلك مع إغلاق الأسواق الصينية خلال الأسبوع الجاري بأكمله للاحتفال بعطلة العام القمري الجديد، وهو ما يعني انخفاض الطلب على المعدن الصناعي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار خام الحديد عقود تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 14:42 جرينتش بنسبة 0.9% إلى 88.9 دولار للطن المتري، وهو أعلى مستوى مذن مارس/آذار عام 2017.