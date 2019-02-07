شكرا لقرائتكم 31 مليون دينار زيادة في قيمة الأسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 7 فبراير 2019 - اخر تحديث في 6 فبراير 2019 / 23:50

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة بلغت 0.36 في المئة تعادل 5.12 نقطة، صعودا الى مستوى 1408.81 نقطة في مقابل 1403.69 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 5.35 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بلغت نسبته 0.86 في المئة تعادل 7.18 نقطة صعودا الى 845.34 نقطة في مقابل 838.16 نقطة اول من امس، لترتفع مكاسبه منذ مطلع العام الى 2.70 في المئة.



أما عن الاجماليات، نجد ارتفاعا في معدلات الاداء، اذ صعدت كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 4.63 مليون سهم في مقابل 3.77 مليون بنسبة ارتفاع 23 في المئة، فيما صعدت القيمة المتداولة الى 1.28 مليون دينار في مقابل 962 الف دينار اليوم السابق بنسبة ارتفاع 34 في المئة، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 89 صفقة في مقابل 72 صفقة بنسبة ارتفاع 24 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 11 شركة، ارتفعت 7 شركات، واستقرت أسعار 4 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.64 بليون دينار بزيادة 31 مليون دينار نسبتها 0.37 في المئة

وواصل قطاع المصارف تصدر البورصة بعد ارتفاع السيولة المتداولة من أسهمه الى 764 الف دينار بحريني، شكلت 59 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 2.6 مليون سهم، نفذت من خلال 42 صفقة.

و تصدر سهم البنك الاهلي المتحد البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 733 الف دينار، نسبتها 57 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 2.49 مليون سهم، نُفذت من خلال 36 صفقة، تلاه سهم بتلكو بسيولة بلغت 375 الف دينار، نسبتها 29 في المئة.