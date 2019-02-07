شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتحول للتراجع بفعل مخاوف المعروض الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط العالمية للتراجع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس بعد ارتفاعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، يأتي هذا تحت ضغط مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ،خاصة بعد ارتفاع المخزونات الخام لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، وضخ إنتاج عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

بحلول الساعة 13:10جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.15$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.93$،وسجل أعلى مستوي 54.19$ ،وأدنى مستوي 53.13 $.

ونزل خام برنت إلى مستوي 62.06$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.49$ ،وسجل أعلى مستوي 62.88$ ،وأدنى مستوي 62.02$.

حقق الخام الأمس عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ،وصعدت عقود برنت بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع استمرار المعنويات المرتفعة فى السوق.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.3 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 1 شباط/فبراير،فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ، طبقا لتوقعات الخبراء.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى 447.3 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وبالنسبة لمستويات الإنتاج الأمريكي، فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، ليستمر الإجمالي عند 11.9 مليون برميل يوميا ،وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.