شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوى فى 5 أسابيع بدعم طلب استثماري قوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأعلى مستوى فى خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم السادس على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية فى 2019 ، بدعم طلب قوي على العملة الأمريكية كأفضل استثمار موجود حاليا فى سوق العملات الأجنبية ، خاصة فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية والثانوية المختلفة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوي 96.44 نقطة الأعلى منذ 2 كانون الثاني/يناير الماضي ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.15 نقطة ،وسجل أدنى مستوى عند 96.14 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يركز المستثمرين خلال تلك الفترة على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، خاصة فى ظل تزايد الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية والثانوية المختلفة ، خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

يواجه اليورو حاليا توالي البيانات الضعيفة فى أوروبا ، والتي تؤكد على التراجع الحاد فى النمو الاقتصادي منذ منتصف العام الماضي ، الأمر الذي عزز التكهنات التي تشير إلى استمرار البنك المركزي فى الحفاظ على السياسة النقدية الميسرة وأسعار الفائدة المنخفضة لوقف هذا التباطؤ.

فى بريطانيا حذر البنك المركزي بأن الاقتصاد الملكي قد يسجل هذا العام أدنى وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2009 ،وأعاذ ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي ، وحالة عدم اليقين تجاه انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي.

فى استراليا اعترف البنك المركزي بالمخاطر الاقتصادية المتزايدة ، وفتح الباب أمام احتمالات خفض الفائدة خلال هذا العام ،ويعتبر هذا الأمر تحولا ملحوظا فى موقف البنك المتحيز إلى التشديد على المدى الطويل.