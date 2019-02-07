شكرا لقرائتكم خبر عن «رينو» تكشف صفقات فساد جديدة لـ«غصن» والان نبدء بالتفاصيل

قالت شركة رينو الفرنسية اليوم الخميس إن رئيسها السابق كارلوس غصن حصل على " منافع شخصية" تقدر قيمتها بـ 50 ألف يورو (56700 دولار) مقابل اتفاق رعاية عقدته الشركة مع قصر فرساي.

وكانت صحيفة لو فيجارو قد ذكرت في وقت سابق أن هذا المنفعة التي حصل عليها غصن جاءت على هيئة تأجير مجاني لجزء من القصر من أجل إقامة حفل زفاف غصن في الثامن من اكتوبر .2016

وقالت رينو إن هناك حاجة لإجراء مزيد من التحقيقات، ولكنها أوضحت أنها سوف تقدم ما توصلت إليه للسلطات القضائية.

ويذكر أن غصن محتجز في اليابان منذ 19 نوفمبر الماضي لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية في شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات، حيث كان يترأسها حتى تم عزله عقب اعتقاله.

وعلى الرغم من أن نيسان وشركة ميتسوبيشي اليابانية، التي كانت عضوا في التحالف بين نيسان ورينو، قد فصلا غصن بعد اعتقاله مباشرة، أبقت رينو عليه رئيسا ومديرا تنفيذا لها حتى قدم استقالته الشهر الماضي.