المالية تنفى إلغاء قيمة العلاوات الدورية المصروفة لموظفي الدولة كل عام

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوءما تردد من أنباء حول صدور قرار من الحكومة بإلغاء قيمة العلاوات الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام.

وأكد المركز، أنه تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن هذه الأنباءعارية تماماً من الصحة، مُؤكدةً أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام، وأن الحكومة ملتزمة قانوناً بصرفها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية باعتبارها حقاً قانونياً لهم، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.

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